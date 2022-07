Geur van tenten ruiken op speciale camping ‘Zo werden ze getriggerd hun hersenen te gebruiken’

Politie Vijfheeren­lan­den schrijft twintig bekeurin­gen uit bij scootercon­tro­le

De politie in Leerdam en Houten hebben donderdagavond samen een scootercontrole gehouden om te kijken of de aangehouden snor- en bromfietsen technisch in orde zijn. In totaal werden er twintig bekeuringen uitgeschreven.

1 juli