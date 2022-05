Gezenderde kievit uit Altena neemt de wijk naar Rusland

De zeven kievitmoeders kregen in april een mini-zendertje op hun rug om hen te kunnen volgen in een onderzoek dat is opgezet door de Universiteit Wageningen.

Naar Oost-Europa

De bedoeling is dat de kieviten gegevens doorgeven naar een database. Daarvoor dragen zij een minuscuul zendertje op hun rug dat periodiek metingen doorzet, ondermeer over hun locatie, hun gedrag en de leefomgeving.

In de eerste week van het onderzoek werd een van de zeven kievitmoeders in de studie het slachtoffer van een havik. Snel daarna bleek tot ieders verrassing dat een tweede kievit haar nest in de steek had gelaten en onderweg was naar Oost-Europa. Intussen is de vogel nog verder gevlogen en blijkt uit de zender dat ze boven Rusland vliegt.