Gezonde Rivas Zorggroep zet nog meer in op digitale zorg

BINNENKIJKEN John en Anita verkopen deze vrijstaan­de villa om zelf een huis te bouwen: ‘Altijd deze droom gehad’

In een vrijstaande villa aan de Zwanebloem in Hendrik-Ido-Ambacht woont John van de Wijgaart (51) met zijn vrouw Anita (47). Zij genieten van de rust en de ruimte die ze in en om hun huis hebben.

2 juli