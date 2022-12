Giessenburgse voedselbankjes succesvol: ‘Gemiddeld 350 producten per week’

Ze zijn volgens Arjen de Hoop al niet meer te missen in het dorp; in voortuinen van inwoners, bij de plaatselijke Albert Heijn, in basisschool De Hoeksteen en bij kerken en andere drukbezochte locaties in de omgeving staan er bankjes. Behalve om erop te zitten kunnen inwoners en bedrijven er ook levensmiddelen in kwijt voor de Voedselbank.

Jeugdwerk

Het concept is overgenomen van de gereformeerde kerk in Schoonrewoerd, die begin dit jaar al de ‘voedselbankbankjes’ introduceerde. ,,Toen we hierover hoorden, werden we meteen enthousiast om er ook in Giessenburg iets mee te doen”, stelde De Hoop onlangs in AD Rivierenland. Omdat we betrokken zijn bij het jeugdwerk in Giessenburg leek het ons mooi om juist ook jongeren te betrekken. Afgelopen zomer zijn de eerste twee proefbankjes gebouwd door jongeren op ons zomerkamp in Bladel.”