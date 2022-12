Giftige relatie ontspoort weer: man mishandelt vriendin

COLUMN Poging columnist te cancelen mislukt

‘Raadslid Democraten Gorinchem weigert bezoek afsluiting Maand van Respect door komst columnist’. Dit kopte het Gorcumse nieuwsmedium ikhouvangorinchem.nl afgelopen donderdag op internet. Kijk op die site of via Facebook en lees daarin de volledige tekst waarmee het raadslid míj cancelde. Want die columnist, dat ben ik!

4 december