Glas dat een glimlach op je gezicht tovert, waar je een spelletje mee kan doen: ‘Unieke collectie’

EVEN VRAGEN AANGlas dat een glimlach op je gezicht tovert, waar je mondhoeken van omhoog krullen. Dat staat allemaal centraal in de nieuwe tentoonstelling van het Nationaal Glasmuseum, dat niet voor niks de naam Glas als ijsbreker draagt.

Een nieuwe tentoonstelling, vertel!

Woordvoerder Laurens Geurtz: ,,Ja, vanaf 1 april – geen grap – staat bij ons het plezier dat glas kan geven centraal. Het gaat dan om een specifieke categorie glazen: de fop- of schertsglazen. Ze zijn allemaal bedoeld om spelletjes mee te doen, om onverwachte gebeurtenissen mee uit te lokken. Best uniek.”

Wat zijn fop- of schertsglazen?

,,Fopglazen zijn onderdeel van de drinkgewoontes uit de zestiende en zeventiende eeuw. Het zijn glazen die de drinker verrassen en in het samenzijn fungeren als ijsbreker. Zo krijg je bij bepaalde glazen, als ongeoefende gebruiker, een plens drank over je heen. Andere glazen zijn zo ingenieus gemaakt dat je ze moet bestuderen voordat je überhaupt begrijpt hoe je eruit kunt drinken. Ook zijn er glazen met een bijzondere vorm: ze verbeelden bijvoorbeeld een kanon of een fabeldier. Met sommige fopglazen kunnen drankspelletjes worden gespeeld, andere maken geluiden of zijn van geheime gaatjes voorzien om de niet-ingewijde mededrinker voor de gek te houden.”

Heb je een favoriet?

,,Haha, ja, zeker! De zogeheten Schnappshund, een hondje waar je een shotje uit kunt drinken. Deze hondjes komen uit achttiende eeuw, dus wat later dan veel van de andere fopglazen. Dat is ook een mooie bijkomstigheid van deze tentoonstelling: we combineren de historische objecten, uit museale en particuliere collecties, met stukken van moderne vormgevers. Heel leuk.”

Kunnen mensen de fopglazen ook zelf proberen?

,,Ja, daar starten we rond het paasweekend mee. Bezoekers kunnen een reservering maken voor een plek in onze tuinkassen, waar zij in hun eigen gezelschap de glazen - replica’s - kunnen uitproberen. We raden dan wel aan om water te drinken, want je moet er echt op beducht zijn dat het opeens over je heen kan komen.”

Volledig scherm Hertenglas (puzzels), te zien in het Nationaal Glasmuseum. © Marije Kuiper

