Gondelvaart: een mix van carnaval, kermis en een flinke scheut Efteling

BEKERVOETBAL TOTAAL Drie keer rood bij Woudrichem - Heukelum; LRC, De Zwerver en GJS al zeker van volgende bekerronde

In het districtsbekertoernooi zijn LRC Leerdam, De Zwerver en GJS in Groep 1 al na twee wedstrijden zeker van een plaats in de volgende ronde. Bij Woudrichem - Heukelum vielen maar liefst drie rode kaarten.

11:22