Gorcumer (28) stak zijn beste vriend zeven keer met mes: ‘Had niet gedacht dat onze ruzie zo zou oplopen’

Ze waren beste maten. Semere B. (28) uit Gorinchem nam zijn Dordtse makker zelfs in huis. Enkele dagen later troffen agenten de huisgenoot met zeven messteken in hals, arm en borst aan in het Gijs van Andelpark. De dader was volgens het slachtoffer zijn gabber. Maar wat was er gebeurd?