Gorcumer Roger (75) wil een parachutesprong maken voor ‘uncle Eric’, maar is te oud

Duizenden liters regenwater van Gorcumse appartemen­ten voortaan in de sloot achter flat

8:03 Ruim 674.000 liter regenwater stroomt er jaarlijks via de regenpijpen van het appartementencomplex aan de Gorcumse Smedenstraat het vuilwaterriool in. Nog even, want er komt een nieuw afvoersysteem waardoor het gebouw het eerste appartementencomplex in Gorinchem is waar de regenwaterafvoer wordt losgekoppeld van het vuilwaterriool.