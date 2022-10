Gorcumers kunnen zelf vuurwerkvrije zone aanvragen, maar inwoners zijn verantwoordelijk voor handhaving

De vrijwillige vuurwerkvrije zone is geen verplichte vuurwerkvrije zone. Daarom kan en wordt er niet gehandhaafd. Het gaat slechts om een verzoek om geen vuurwerk af te steken. Buurtbewoners die de vrijwillige vuurwerkvrije zone ondersteunen, zijn zelf verantwoordelijk voor het aanspreken van anderen als daar aanleiding toe is. Een vrijwillige vuurwerkvrije zone wordt met posters en borden aangegeven. De gemeente Gorinchem stelt die beschikbaar.

Voor het indienen van een aanvraag moet vooraf rekening gehouden worden met een aantal voorwaarden. Zo moet het vuurwerkvrije gebied een straat, deel van de straat, pleintje of buurt zijn. Verder moet het gaan om een gebied van minimaal 125 bij 125 meter.

Ook dient de aanvrager zijn of haar straat- en buurtgenoten actief te vragen of zij akkoord gaan met een vrijwillige vuurwerkvrije zone in hun buurt. De gemeente ontvangt hiervan een bewijs in de vorm van een handtekeningenlijst. Op www.gorinchem.nl/vuurwerk staat meer informatie over het aanvragen en alle voorwaarden. Er worden maximaal twee vrijwillige vuurwerkvrije zones toegekend in twee verschillende wijken.

Hotspots

Gorinchem worstelt al jaren met de aanpak van vuurwerkoverlast. Het waren de fracties van ChristenUnie/SGP en GroenLinks die het voortouw namen. Nadat het landelijke Meldpunt Vuurwerkoverlast in 2018 besloot te stoppen, lanceerden de partijen een lokaal overlastmeldpunt. Enerzijds omdat Gorcumers nergens anders met hun klachten terecht konden, anderzijds omdat zij zelf inzicht wilden krijgen in de omvang van de overlast en eventuele hotspots.

Twee jaar op rij registreerden ChristenUnie/SGP en GroenLinks een dikke driehonderd klachten, waarop het college van burgemeester en wethouders besloot om tijdens de jaarwisseling van 2019 op 2020 een vuurwerkdetectiesysteem in te zetten. De hoge kosten - 21.500 euro - waren echter reden om het bij een eenmalige proef te laten. Voor de jaarwisseling 2020/2021 koos het college voor de app Mobile Alert van Intergraph Corporation. Daaraan hing echter een prijskaartje van ruim 5000 euro.

Fixi

Hoewel de app een groot succes was - er kwamen veel meer overlastmeldingen binnen dan in de jaren ervoor - besloot de gemeente daar toch mee te stoppen. Reden: Gorinchem sloot zich aan bij Fixi; een app waarmee inwoners problemen kunnen melden in de openbare ruimte.

Quote Op verschil­len­de plekken in Nederland is hiermee al met wisselend succes geëxperi­men­teerd. We moeten nog zien of er ook hier animo voor is Diana Verkes, woordvoerder gemeente Gorinchem

In Gorinchem is al een aantal vuurwerkvrije zones waar het afsteken van vuurwerk verboden is. Vanaf 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur mag geen vuurwerk worden afgestoken in de nabijheid van het Beatrixziekenhuis aan de Banneweg, de vestiging van Het Gastenhuis aan de Kruithoorn, het Gijsbert van Andelpark met het daarin gevestigde Natuurcentrum en het dierenasiel aan de Haarweg. Het verschil met de vrijwillige vuurwerkvrije zones is dat in aangewezen vuurwerkvrije zones gehandhaafd wordt en boetes kunnen worden uitgedeeld.

Volgens gemeentewoordvoerster Diana Verkes gaat het vooralsnog om een proef. Dat is ook de reden dat er maximaal twee vrijwillige vuurwerkvrije zones worden toegekend in twee verschillende wijken. ,,Op verschillende plekken in Nederland is hiermee al met wisselend succes geëxperimenteerd. We moeten nog zien of er ook hier animo voor is.” Ze kan ook niet zeggen of de kans bestaat dat vuurwerkovertreders ‘met harde hand’ uit de buurt worden verjaagd.

