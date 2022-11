Gorcums carnaval hoopt op tentfeest met ruimere sluitingstijden nu De Nieuwe Doelen geen optie is

Het Gorcums carnaval is definitief niet welkom in De Nieuwe Doelen. Wethouder Attie Mager benadrukte dat in antwoord op vragen tijdens de raadsvergadering. Voorzitter Benjamin Meijers hoopt op een alternatief, zoals een tent op de Grote Markt - maar dan wel met ruimere sluitingstijden.

Stichting Gorcums Carnaval kon voor de coronatijd terecht in De Nieuwe Doelen. Het voormalig theater is nu gesloten in afwachting van een besluit over toekomstig beheer. Er zijn geen openbare activiteiten toegestaan.

Toch is er leven in de brouwerij. ,,Dat is leegstandsbeheer”, zegt de wethouder. ,,Dat is wat anders dan een evenement. We hebben meer organisaties teleur moeten stellen. Zeggen we nee tegen de een, dan moeten we dat ook tegen de ander doen.”

Alternatief

Alleen een optocht of een tentfeest met een vroege sluitingstijd, ziet Meijers niet zitten. ,,Die keuze is niet aan de gemeente”, aldus Mager. ,,We willen meedenken maar de vereniging is in de lead.” Daarom wil Meijer in gesprek. We willen best in een tent, maar dan wel sluiten om 1 uur. De nieuwe evenemententijd van half 11 is niet te doen.”

