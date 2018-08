Gorcumse burgemeester onder vuur om ban op urban muziek

'De burgemeester van Gorinchem zei op politiek correcte toon heel racistische dingen' reageert iemand op Twitter. Ook op website GeenStijl is het interview met Melissant opgepikt .

Directe aanleiding is de massale toestroom van publiek tijdens het Zomerfeest Gorinchem op de Groenmarkt vorig jaar tijdens een optreden van Broederliefde. Er kwamen zoveel mensen dat velen voor de hekken van het plein strandden. Ook ontstonden er in de rij wachtenden opstootjes. Ook de treinen raakten overvol.

Toestroom

Die massale toestroom van publiek was reden voor de organisatie van het Zomerfeest op de Groenmarkt en de gemeente Gorinchem om uitgebreid over de veiligheid op het plein te praten. Op last van Melissant mag de organisatie geen urban meer boeken.