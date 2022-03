Gorcumse partijen spreken zich uit: ‘Dat huidige coalitie genoeg zetels heeft, betekent niet dat zij door moet gaan’

Tien stemmen verschil in Gorinchem en daardoor grijpt CU/SGP naast de allerlaat­ste restzetel

Tien stemmen maken in Gorinchem een heel groot verschil. Stadsbelang kreeg maandag de allerlaatste restzetel toebedeeld en is daardoor met vijf zetels de grootste fractie in de nieuwe gemeenteraad. Het verzoek van ChristenUnie/SGP om een hertelling werd afgewezen. ,,Natuurlijk zijn we teleurgesteld.’’

21 maart