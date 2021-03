‘Gorcumse school dwingt kinderen uit de kast te komen’

De Gorcumse Gomarusschool ligt zwaar onder vuur. In de NRC vertellen acht oud-leerlingen dat de schoolleiding hen in het verleden heeft gedwongen hun homoseksuele gevoelens ‘op te biechten’ aan hun ouders, ook wanneer ze daar nog niet aan toe waren.

Gebeurde dat niet, dan sprak de schoolleiding zelf de ouders aan. Gorinchem zelf staat op zijn achterste benen en ook de landelijke politiek staat op scherp, nadat NRC een artikel publiceerde waarin meerdere voormalige leerlingen aan het woord komen.

Twee leerlingen worstelden in 2016 met homoseksuele gevoelens en stapten naar de vertrouwenspersoon van de school. Kort daarna moesten zij zich onafhankelijk van elkaar bij de zorgcoördinator melden. Die deelde hen volgens de leerlingen feilloos mee dat zij hun geaardheid aan hun ouders moesten vertellen. ,,Je kan kiezen: of jij vertelt het, of wij doen dat’’, tekende de NRC op.

Quote Ik heb toen mijn spijt betuigd voor wat niet goed is gegaan. In goed overleg hebben we er daarna met elkaar een streep onder gezet Chris Flikweert, Voorzitter College van Bestuur Gomarus

Het gaat om twee meisjes die al langere tijd in het geniep een relatie met elkaar hadden. Zij waren er naar eigen zeggen nog niet aan toe om hun lesbische relatie met hun ouders te delen. Maar het was al te laat. ,,Je ouders staan al bij de balie’’, kregen ze van de zorgcoördinator te horen.

Op het moment dat de tienermeisjes in paniek weg wilden rennen draaide de schoolmedewerker de deur op slot, meldt de krant na lang onderzoek. Het incident rond de twee meisjes staat niet op zichzelf; ook andere oud-leerlingen doen een boekje open.

‘Ongelofelijk veel pijn’

Chris Flikweert, voorzitter van het College van Bestuur van Gomarus, zegt in een verklaring ‘geraakt te zijn door de negatieve ervaringen van zijn oud-leerlingen’. ,,Leerlingen komen naar de Gomarus om daar prettig, veilig en goed onderwijs te krijgen. Als ik dan lees dat Mace de With en enkele anderen zich absoluut niet veilig hebben gevoeld, dan doet dat ongelofelijk veel pijn.’’

Volledig scherm Chris Flikweert van Gomarus. © Cor de Kock

Mace de With is een van de leerlingen die haar verhaal liet optekenen. Flikweert zegt uitgebreid met haar gesproken te hebben, nadat ze hem een brief had gestuurd. ,,Ik heb toen ook mijn spijt betuigd voor wat niet goed is gegaan. In goed overleg hebben we er daarna met elkaar een streep onder gezet.’’

Volgens Flikweert zijn leerlingenzorg en sociale en fysieke veiligheid juist een belangrijk thema bij Gomarus. ,,Ons doel is dat elke leerling met positieve ervaringen de Gomarus verlaat. Over onze school en over de sociale veiligheid is veel meer te vertellen dan de krant doet.’’

In Gorinchem, de plaats waar de school is gevestigd, is het krantenartikel het gesprek van de dag. ,,Het heeft een heel hoop losgemaakt’’, zegt Maarten Venhovens van de Gorcumse afdeling van COC Rotterdam, dat strijdt voor een veilige wereld voor LHBTI’ers.

Volledig scherm Archieffoto: de regenboogvlag wappert op het Stadhuisplein in Gorinchem. © Gemeente Gorinchem

Aan het pand van de organisatie in de stad hangt de regenboogvlag - zoals altijd - aan de muur. Maar vandaag lijkt hij meer dan anders op te vallen. ,,De vlag valt vandaag op ja. Als mensen hem zien, dan is dat een reden voor een praatje.’’

In gesprek met de school

Ook bij Venhovens was al langere tijd bekend dat de school er een andere visie dan COC op na houdt. ,,Dat is geen probleem, zo lang elke leerling zichzelf veilig kan voelen op school. Uit dit artikel blijkt helaas iets anders. Het zijn acht verhalen die zich in het verleden hebben afgespeeld, ik kan dus niet zeggen of het nog altijd actueel is. Maar zorgelijk is het hoe dan ook.’’

Quote Dit is zo bizar, hier krijg ik echt rillingen van Dilan Yesilgöz-Zegerius

Op de barricade staat COC niet direct. Venhovens wil vooral het gesprek met de school aan gaan om een lans te breken voor een veilige schoolomgeving. Hij merkt de laatste jaren al wel ‘beweging’ binnen de op sommige plaatsen streng gelovige omgeving waarin hij woont.

Kerken

Twee kerken in Gorinchem zijn de laatste jaren aangesloten bij een initiatief om kerken LHBTI-vriendelijk te maken, hetzelfde geldt voor een geloofsgemeenschap in het nabijgelegen Arkel. ,,Het kantelt op sommige plaatsen. Het nadeel van kantelen is alleen dat mensen die wél blijven vasthouden aan de Bijbelteksten nóg meer verstarren. Dat komt de relatie niet ten goede.’’

Behalve in Gorinchem mengt inmiddels ook de landelijke politiek zich in de kwestie. ,,Verdrietig, boos en strijdbaar werd ik tijdens het lezen van dit stuk’’, zegt vice-fractievoorzitter Rob Jetten van D66. Ook andere Tweede Kamerleden hebben vol afgrijzen gereageerd op de onthullingen. ,,Dit is zo bizar. Hier krijg ik echt rillingen van. We moeten kinderen beschermen tegen mensen die je dwingen uit de kast te komen of menen te kunnen ‘genezen’ van je geaardheid’’, meldt VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz-Zegerius.

