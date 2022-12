Gorinchem juicht voor Marokkaanse held Zakaria Aboukhlal: ‘Hij kan hier na het WK niet meer over straat’

Waterschap Rivieren­land: ‘Onderhoud je sloot in Altena, anders volgt er een boete’

Waterschap Rivierenland controleert vanaf 1 december het onderhoud van sloten in Altena. In de schouw wordt bekeken of grondeigenaren zorgen voor goede doorstroming. Is dit niet voor 1 december op orde, dan voert het waterschap onderhoud uit op kosten van de eigenaar.

30 november