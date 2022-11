Gorinchem krijgt 8 miljoen euro voor brug naar een nieuwbouwwijk die er nog niet is

Stichting wil kaalslag voorkomen en erfgoed De Vries Robbé terugbren­gen in nieuwbouw

Red in elk geval minimaal één hal van het erfgoed van De Vries Robbé in Gorinchem! Dat is de boodschap die de Stichting Behoud Erfgoed De Vries Robbé heeft voor de projectontwikkelaar van het nieuwbouwplan aan de Gorcumse Arkelsedijk. Zeker als je een ode wilt brengen aan het erfgoed van deze grootindustrieel. ,,Zo'n kaalslag als bij Betondak in Arkel willen we voorkomen.’’

