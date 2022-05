Gorinchem krijgt nieuwe bar met cocktails, trendy drankjes, bijzondere wijnen en speciaalbieren

Gorcumse stegen kunnen wel een likje verf gebruiken: ‘Muurschil­de­ring van een discobal lijkt me wel wat’

Het plan om de stegen in de Gorcumse binnenstad op te knappen, is bij ondernemers enthousiast ontvangen. Sterker nog: als het kon, ging horeca-eigenaar Jaap Harder zélf direct met de kwast aan de slag. ,,Deze muur is gewoon hartstikke lelijk.’’

