Gorinchem ligt vol slangen die tellen hoeveel verkeer er door de stad rijdt en dit is waarom

De ingewikkel­de puzzel die de Banneweg heet kost veel meer tijd: ‘Dat geld kun je maar één keer uitgeven’

De Banneweg, dé weg waar vrijwel heel Gorinchem al eens in de file heeft gestaan. Al jaren breken verkeerskundigen zich het hoofd hoe ze het verkeer op deze doorgaande route in beweging kan houden. En dan ook nog op een manier dat het voor iedereen veilig is.

31 januari