Gorinchem loopt uit voor de Sint

Speeltoe­stel­len niet goedge­keurd, dus de waterspeel­tuin in Hei- en Boeicop moet toch weg

De waterspeeltuin in Hei- en Boeicop die in de afgelopen twaalf jaar eigenhandig is gebouwd door bewoner Joan de Jong, moet alsnog verdwijnen. Even was er deze zomer hoop toen Vijfheerenlanden besloot dat een keuring de redding kon zijn. Een keuringsbedrijf was er snel klaar mee, maar Joan wacht nog altijd op de uitleg.

8 november