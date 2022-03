Gorinchem ontruimt sporthal: honderd crisisplekken voor oorlogsvluchtelingen

Omwonenden worden donderdag overdag geïnformeerd. In de directe omgeving van de hal staan echter geen woningen.

,,Op deze locatie zijn plekken beschikbaar voor de eerste opvang met eten, onderdak en een bed,’’ meldt de gemeente in een persbericht. Daarin merkt ze direct op dat deze vorm van opvang absoluut ongeschikt is om mensen langere tijd te laten verblijven. Er wordt echter verwacht dat er de nodige mensen in Nederland aan zullen komen, voor wie niet direct een betere plek beschikbaar is. Gorinchem wil die vluchtelingen letterlijk noch figuurlijk in de kou laten staan.

Hal is zeker een maand nodig

Zodra de vluchtelingen in de sporthal komen, begint daarom een zoektocht naar geschiktere verblijfsplekken. De gemeente denkt daarbij aan leegstaande woningen, aangepaste kantoren, hotels en kamers bij particulieren. Die hoeven niet per se in Gorinchem gevonden te worden, maar ook elders in Zuid-Holland Zuid. Eerder al verklaarde de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zich bereid totaal tweeduizend vluchtelingen voor langere tijd op te vangen.

De gemeente heeft de sporthal samen met enkele partners in een paar dagen tijd min of meer geschikt gemaakt voor opvang, omdat de nood hoog is. Ze verwacht dat de sporthal zeker een maand als verblijfplaats zal dienen, maar heeft eigenlijk nog geen benul van de vraag hoe lang sporters deze keer het veld moeten ruimen.

Het is niet voor het eerst dat de sporthal in het scholengebied net ten noorden van de A15 voor een ongewoon doel gebruikt wordt. Vorig jaar deed de hal lange tijd dienst als coronavaccinatielocatie.

