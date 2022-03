Gorinchem was eeuwenlang voorbereid op oorlog, maar de ondergrondse bunker is niet meer bereikbaar

Wat als de Russen komen? Gorinchem was meer dan drie eeuwen voorbereid op oorlog. Tot in de jaren 60 luisterden soldaten van het 105de Radio Verkenning Bataljon de Russen af. En toen die militairen vertrokken waren, hield de Bescherming Bevolking vanuit haar ondergrondse bunker tot midden jaren 80 een oogje in het zeil.