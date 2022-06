Gras te hoog? Gras te laag? Dit is waarom gemeente Gorinchem haar maaibeleid aanpast

,,Gazons en voetbalvelden worden vaker gemaaid dan bermen en bloemrijk gras. De laatste hebben een lage maaifrequente van een of twee keer per jaar om de biodiversiteit te stimuleren. Als er één keer gemaaid wordt, gebeurt dat in september/oktober. Als er twee keer wordt gemaaid is de eerste maaibeurt in juni en de tweede in september/oktober. Uitzichthoeken worden in verband met de verkeersveiligheid eerder gemaaid. Soms laten we delen staan om schuil- en nestgelegenheid en voedselaanbod te behouden.”