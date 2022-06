Gratis naar de Gorcumse zomerfestivals zit er dit jaar niet in: ‘Festivals hebben het zeer moeilijk’

Man (80) attendeert zijn vrouw (79) op paard in het weiland en stuurt de berm in

Een 80-jarige automobilist en zijn 79-jarige vrouw zijn op tweede pinksterdag met hun auto in de berm langs de Haarweg in Gorinchem beland. De man had iets meer aandacht voor een paard in het weiland, dan voor de weg en stuurde daarbij de berm in.

8 juni