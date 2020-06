Groot crystal meth-lab opgerold in Herwijnen, drie man opgepakt

Het crystal meth-lab werd vanochtend rond 05.00 uur ontdekt bij een inval door de Dienst Speciale Interventies op een terrein aan de Bloklandweg. Dit nadat eerder informatie was binnengekomen die erop wees dat er drugs geproduceerd zou worden.

Het lab wordt op dit moment ontmanteld door specialisten van de politie. Bij de poort van het terrein staat veel politie gewapend met mitrailleurs, ook is het RIVM aanwezig. Net als Ondersteuning Forensische Opsporing. Die komen omdat de chemische stoffen een bedreiging voor de omgeving vormen. Buren worden op grote afstand gehouden.

Er wordt verder onderzoek gedaan naar de drie verdachten. De politie roept mensen op contact op te nemen als ze de afgelopen tijd verdachte auto's of mensen hebben gezien die er iets mee te maken kunnen hebben.

De tekst gaat door onder de foto.

Volledig scherm Voor de poort staat zwaarbewapende politie. Buren worden op afstand gehouden. © AD

Vaker

De afgelopen maand werden er in Oost-Nederland meerdere van dit soort labs aangetroffen. Op 10 mei werd er in Achter Drempt in de Achterhoek een grote productielocatie gevonden. Op 25 mei werd in het Overijsselse dorp Willemsoord een drugslab in een villa gevonden, waar ook crystal meth geproduceerd werd.

Veel van de mensen die bij de acties gearresteerd worden komen uit (Midden-)Amerika, met name Mexico. De politie heeft steeds meer aanwijzingen dat Nederland gebruikt wordt als productieland voor crystal meth, om van hieruit de Europese markt te bedienen. Ook in Rotterdam, Brabant en net over de grens in België zijn al grote labs ontdekt.

Hoe herken je een drugslab?