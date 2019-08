Groot gaslek in Gorinchem na auto-ongeluk

Natuurgene­zer Klaus Ross gaat niet in hoger beroep voor veroorde­ling dood drie patiënten

2 augustus In de zaak rond natuurgenezer Klaus Ross komt geen hoger beroep. De Duitse rechtbank in Krefeld veroordeelde Ross op 15 juli tot twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor de dood van drie patiënten, onder wie twee Nederlanders. Het Duitse Openbaar Ministerie had drie jaar cel geëist.