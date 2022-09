Grote veiligheidsoefening in en rond Hardinxveld-Giessendam met reddingsboten en helikopter

In het scenario wordt uitgegaan van extreem hoog water, waarbij Hardinxveld-Giessendam wordt aangezien voor het hele Eiland van Dordrecht. Figuranten worden over het water geëvacueerd naar sporthal De Appelgaard. Ook in en rond de gemeentehaven is veel bedrijvigheid tijdens de oefening.

‘Kan beangstigend zijn’

De kans is dan ook groot dat inwoners van Hardinxveld-Giessendam er tijdens de oefening iets van meekrijgen. Zo zijn er veel hulpdiensten op de been in het dorp, varen er zo’n 30 boten van de Nationale Reddingsvloot op de rivier en hangt er een helikopter in de lucht. ,,De aanwezigheid van zoveel hulpdiensten kan beangstigend zijn", erkent burgemeester Dirk Heijkoop. ,,Het is echter noodzakelijk deze oefening zo realistisch mogelijk uit te voeren, zodat we in geval van échte nood beter, sneller en effectiever hulp kunnen bieden.”