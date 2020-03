Hackers leggen website van gehandicapte Luuk (9) plat

Dit is waarom er opeens Engels wordt gesproken in de winkels

9:10 ,,How can I help you?’’ Is dat even wennen bij de DA-drogist in het Brabantse Sleeuwijk. Maar het meisje verblikt of verbloost niet. In keurig Engels steekt Daniëlle Vogelzang van wal. ,,I have some issues with my skin. Can you prescribe something for me?’’ In bijna alle winkels in De Nieuwe Es werd woensdag Engels gesproken.