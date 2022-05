Hardinxveld wil meer horeca in Peulenstraat

,,Het streven is te komen tot een samenhangend geheel van winkels en verschillende soorten horeca. Zo gaan we van boodschappen doen naar meer winkelen", aldus wethouder Jan Nederveen, die daarvoor ook externe deskundigheid wil inroepen. ,,We willen onderzoeken hoe de Peulenstraat een echte ontmoetingsplek kan worden.”

Het plan is een van de speerpunten uit het dinsdagmiddag gepresenteerde coalitieakkoord van de T@B, SGP en ChristenUnie. De drie hebben de afgelopen tijd onderhandeld over een nieuwe coalitie. Helemaal nieuw is die niet; de afgelopen vier jaar regeerden de drie partijen ook al samen. Wethouder Theo Boerman (SGP) is echter afgezwaaid, Arjan Meerkerk volgt hem op.

Inwonersparticipatie

Verder wil de gemeente vooral dienstbaar zijn aan haar inwoners. Inwonersparticipatie krijgt daarin volgens Nederveen prioriteit. ,,Dat gaan we deze periode echt uitrollen. Het draait niet primair om het alleen creëren van draagvlak of alles mogelijk maken, maar het draait ook om het voeren van het gesprek met inwoners.”

De afgelopen jaren ging Hardinxveld-Giessendam daarmee nog wel eens de mist in. De Rekenkamer concludeerde in 2020 dat de gemeente ‘een imagoprobleem’ heeft en gaf toen het dringende advies het vertrouwen van de inwoners snel terug te winnen. Dat onderzoek richtte zich met name op de renovatie van het Peulenpark en bouwproject IJzergieterij. Inwoners voelden zich niet of te weinig gehoord.

Volgens Nederveen is het daarom belangrijk eerder en op tijd met bewoners het gesprek aan te gaan. ,,Dat moet binnen het gemeentehuis nog beter tussen de oren komen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.