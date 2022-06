Hardinxveldse actie voor KWF heeft al bijna 140.000 euro opgeleverd

Huis3 verhoogt voor de tweede keer streefbe­drag: ‘Waar een klein dorp groot in kan zijn’

Het Hardinxveldse actiecomité Huis3, dat via veilingen en activiteiten zoveel mogelijk geld wil ophalen voor KWF Kankerbestrijding, heeft het streefbedrag voor de twee keer verhoogd. Doel is nu om 133.333,33 euro in te zamelen. De eerste ton is namelijk al binnen.

5 april