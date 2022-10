Hardinxveldse burgemeester: ‘Respectloos om nu al vuurwerk af te steken’

FI­FA-toer­nooi en voetbalcli­nics voor jeugd Altena in herfstva­kan­tie

In samenwerking met verschillende voetbalverenigingen in de regio organiseren het jongerenwerk en de sportcoaches in Altena een FIFA-toernooi. Dat wordt in de herfstvakantie op woensdag 26 en vrijdag 28 oktober gehouden.

13 oktober