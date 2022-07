Hardinxveldse plataan haalt veel te weinig stemmen voor levenslange verzorging

Lulboom in Megen fier aan kop in verkiezing voor mooiste boom van Nederland

Andere bomen kregen er veel meer. Zoals de Lulboom in het Brabantse stadje Megen. De koningslinde werd in 1937 geplant ter ere van het huwelijk van toenmalig prinses Juliana en prins Bernhard. In de loop der jaren werd het een echte ontmoetingsplek waar mensen van het uitzicht genieten en een praatje aanknopen. Vandaar ook de naam. De boom kreeg 5500 stemmen. Ook bomen in Leiden (4994), Heino (482), Lutten (1778) en Voorhout (1778) kregen veel meer stemmen. Opvallend is dat er ook bomen in grote steden werden genomineerd, maar die kregen nauwelijks stemmen.