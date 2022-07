Heel Gorinchem wordt deze zomer op de plaat gezet door panoramacamera's

Kliederen­de kleuters tijdens ModderDag

Lekker kliederen en klooien met modder. En vooral heel erg vies worden zonder dat papa en mama dat erg vinden: dat is wat ModderDag - woensdag in het Natuurcentrum van Gorinchem - vooral inhield. Want zet een aantal peuters en kleuters in de buurt van een bak zand en water en je hebt er urenlang geen kind meer aan.

29 juni