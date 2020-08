Heel Heukelum duimt voor Fabio na vreselijke crash: ‘Iedereen was stil na het zien van de beelden’

‘Fabio is gevallen’. Het was woensdag aan het einde van een zonovergoten middag, toen Arjan van der Drift die woorden voor het eerst hoorde vallen op het volle terras van zijn café De Zwaan, midden in Heukelum. ,,En toen ik de filmpjes op de mobiele telefoons zag, schrok ik me rot. De manier waarop de crash ging, de snelheid, de klap..”, zegt de kroegbaas een dag later.