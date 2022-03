Heel Rivierenland krijgt bankjes en speeltoestellen gemaakt van afval: Pleintje van Morgen

Lantaarnpa­len van oude onderbroe­ken en bankjes van plastic flessen op het Pleintje van Morgen

Lantaarnpalen gemaakt van weggegooid textiel, bankjes en speeltoestellen van weggegooid plastic. Als het aan OFN in Geldermalsen ligt, is dat de toekomst. ,,We hebben een Pleintje van Morgen ontwikkeld, samen met afvalinzamelaar Avri en Werkzaak Rivierenland”, zegt Burenaar Mark Hofman, manager Business Development van OFN. ,,In onze belevingstuin in Geldermalsen is te zien hoe mooi een duurzame toekomst eruit kan zien.”

13 januari