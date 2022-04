Heel Vijfheerenlanden over op omgekeerd inzamelen: laatste containers in Vianen vervangen

Nieuw afval- en grondstoffenbeleid

De plaatsing van ondergrondse containers in de de straten van Vianen vloeit voort uit het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid dat in 2021 door gemeente Vijfheerenlanden en afvalverwerker Waardlanden is vastgesteld. Net als in buurgemeente Gorinchem, Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam, zal ook in Vijfheerenlanden restafval ‘omgekeerd’ ingezameld worden. Dat betekent dat de afvalstromen die kunnen worden hergebruikt huis-aan-huis worden ingezameld, terwijl restafval naar ondergrondse containers moet worden gebracht.

Het omgekeerd afval-inzamelen was in de voormalige gemeente Leerdam en Zederik - allebei onderdeel van Vijfheerenlanden - al het geval, maar zal nu ook in Vianen gebeuren. Om die overgang soepel te laten verlopen, zijn inwoners van de voormalige gemeente in december 2021 per brief over de nieuwe manier van afvalinzameling geïnformeerd. Zij hadden daarbij de mogelijkheid om tegen de voorgestelde locaties een zienswijze in te dienen. Iets wat in enkele gevallen tot een locatiewijziging heeft geleid.