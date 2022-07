Heldinnen in de dop: Het Rode Kruis leidt Gorcumse vrouwen op om in actie te komen tijdens noodsituaties

Hoe handel je in noodsituaties? Het Rode Kruis leidt vrouwen op om in actie te komen in situaties waarin hulp gewenst is. ,,Trainers van het Rode Kruis staan te popelen om nieuwe heldinnen op te leiden’’, zegt Anneke Heidema, beheerder van wijkcentrum Rozenobel in Gorinchem.

Nieuwe heldinnen? Wat voor soort cursus is dit?

,,Het project heet Heldin en richt zich specifiek op vrouwen. Het gaat onder meer over communiceren: Hoe vraag je hulp? Maar ook hoe je je eigen grenzen erkent en uiteraard ook hoe je zelf eerste hulp verleent. Bijvoorbeeld aan je eigen kind. Het Rode Kruis heeft ons als wijkcentrum benaderd met de vraag of we interesse hadden in deze cursus die dus door zijn vrijwilligers wordt gegeven.’’

En toen zeiden jullie gelijk ‘ja!’?

,,In dit geval zeker. Het project Heldin sluit precies aan bij ons aanbod. Als wijkcentrum in de westkant van de stad bieden we bewoners trainingen en cursussen waarmee zij zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Dat aanbod stellen we samen in overleg met de gemeente en sociale werkvoorziening Avres. Maar wijkbewoners zelf dragen suggesties aan.’’

Quote Het is mooi om de deelnemers te zien groeien Anneke Heidema

Kun je een voorbeeld geven?

,,We hebben de voorbije drie maanden een taalklas gedraaid op verzoek van wijkbewoners die hun grammatica en taalvaardigheid wilden vergroten. Deze krijgt een vervolg waarbij het taalniveau wordt verhoogd. Het is mooi om de deelnemers te zien groeien.’’

Persoonlijke groei is toch ook een sleutelwoord bij het project Heldin?

,,Dat klopt. En om alle vrouwen de kans te geven om mee te doen, betalen ze alleen 5 euro inschrijfgeld voor in totaal acht bijeenkomsten. We starten donderdag 1 september. Voor wie dat niet uitkomt, het Rode Kruis heeft al toegezegd dat de trainers dit project meerdere keren zullen aanbieden.’’

Inschrijven kan via contact@rozenobel.nl of app naar 06-18133489. De Rozenobel is gevestigd aan het Dukatenplein.

Volledig scherm Anneke Heidema (rechts) tijdens een actie in 2020 waarbij de knuffels achter ramen van ouderen kwamen te staan langs een route die ouders en kinderen konden lopen. © Cor de Kock

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.