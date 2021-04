Het huis van Ellen en Wout staat op een markant plekje: ‘Trots dat we hier mogen wonen’

Het is niet verwonderlijk: hun huis heet ‘Pinkeveer’. Vroeger was er een veerverbinding over de Giessen, op de route van Gorinchem naar Schoonhoven. De postkoets ging over de kade en was in die tijd een belangrijk vervoermiddel. Aan de gevel hangt het uit 1883 daterende bord met de tarieven van tolheffing.