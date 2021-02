Het huis van Yvette en Daniël ademt jaren ‘30: ‘Schouw met haard, glas-in-lood en tegels uit 1938’

Gaten in de weg veroorza­ken vertraging op A15 naar Rotterdam en A27 naar Gorinchem

15:33 Verkeer op de A15 naar Rotterdam en de A27 naar Gorinchem deed vrijdagochtend langer over de reis dan normaal. Op verschillende plekken in Nederland waren door het winterweer gaten in snelwegen ontstaan, zo meldt Rijkswaterstaat. Tussen de afrit Leerdam en Gorinchem op de A15 richting Rotterdam waren weggebruikers zo’n 30 minuten langer onderweg. De rechterrijstrook was dicht in verband met het slechte wegdek.