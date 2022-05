Het Vliegeniersmuseum bestaat vijf jaar: ‘Toen startten we met drie fortkamers, nu zijn het er zeven”

EVEN VRAGEN AANVijf jaar, zo lang bestaat het bijzondere Sky of Hope WO-II & Vliegeniersmuseum in Fort Vuren inmiddels. Een heugelijk moment dat de vrijwilligers van het museum niet zomaar aan zich voorbij willen laten gaan.

Hoe is jullie museum vijf jaar geleden tot stand gekomen?

Marjan van Ooijen, secretaris: ,,Dat is best een mooi verhaal. In 2016 zijn wij - de historische verenigingen van Spijk, Vuren en Herwijnen - begonnen met het opzetten van een Herinneringsroute. We wilden de locaties zichtbaar maken van de plekken waar, in de voormalige gemeente Lingewaal, tijdens de Tweede Wereldoorlog vliegtuigen zijn neergestort.”



,,We zijn dus gaan zoeken. Hebben op sommige plekken echt zelf gezocht en gegraven. Hebben vluchtroutes opgevraagd, logboeken nagekeken en nabestaanden en ooggetuigen geïnterviewd. Een enorm project.”

De route is er gekomen.

,,Klopt. Er zijn nu een stuk of vijftien locaties waar herinneringsborden staan, en die je als route per fiets of auto kunt bezoeken. Op die plaatsen staan borden, met informatie over het vliegtuig, de bemanning, de route die gevlogen werd en de oorzaak van de crash. Maar uit het onderzoek voor dit project kwam zóveel informatie, dat we besloten ook een museum te openen. We kregen namelijk zoveel spullen, ook van nabestaanden: logboeken, vliegtuigpakken, noem maar op. Vijf jaar terug startten we met drie fortkamers, nu zijn het er zeven.” Ze lacht.

,,Uiteindelijk kun je dus wel een beetje spreken over een uit de hand gelopen hobby, ja.”

Hoe gaan jullie het jubileum vieren?

,,Met een mooie dag! Het plan hiervoor bestond al twee jaar - het was namelijk eigenlijk iets wat we wilden doen ter ere van 75 jaar vrijheid. Daar ging met corona een streep doorheen, maar nu gaan we het op zaterdag 14 mei alsnog uitvoeren. 's Middags vindt er onder andere een historische braderie plaats.’’

,,Er worden streekproducten verkocht, en komt een roofvogelshow op het fort en een doedelzakspeler. En de avond staat in het thema van muziek. Iedereen die het leuk en interessant vindt, is op Fort Vuren welkom. De toegang is gratis.”

Meer informatie over de dag en het museum vind je op www.egvl.nl.

