Het wordt héét! In deze zwemplassen in de regio kun je - gratis - even afkoelen

De kwaliteit van het zwemwater in de plassen in de Alblasserwaard is al jaren erg goed. De Put bij Ottoland, de Slingelandse Plassen bij Goudriaan en natuurbad De Donk bij Hoornaar krijgen allemaal drie sterren. Het hoogst haalbare voor deze natuurplassen.

Sinds mei wordt op deze locaties de kwaliteit van het zwemwater gemeten. Inspecteurs bekijken ook of het veilig zwemmen is. Wanneer bijvoorbeeld blauwalg in het water ontstaat, volgt een waarschuwing of zelfs een negatief zwemadvies.

De bevindingen van de inspecteurs worden gedeeld op zwemwater.nl. Wie een duik wil nemen, kan voor zijn vertrek controleren hoe het met de waterkwaliteit gesteld is.

Zwemplas met drie sterren

Ook in de gemeente West Betuwe zijn meerdere gratis toegankelijke zwemplassen met drie sterren. Recreatieplas Lingebos is een van de meest populaire locaties. Enkele rivierstrandjes in Altena scoren hoog, maar niet allemaal.

Bovendien raadt Rijkswaterstaat het zwemmen in de rivier af, omdat er sprake kan zijn van een sterke onderstroom die zwemmers kan meesleuren. Zwemmen bij bruggen is sowieso verboden. Eraf springen helemaal.

Bekijk op onderstaand interactief kaartje waar in de buurt je terecht kunt voor een beetje afkoeling.

