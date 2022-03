Hij is er! Dolenthousiaste boswachter ziet visarend terugkeren op webcam-nest: ‘The eagle has landed’

Boswachter Harm Blom hield de webcam op het nest in de Biesbosch de afgelopen dagen al scherp in de gaten. Vorige week werden visarenden gespot in Frankrijk en eerder deze week werd zelfs het eerste exemplaar in Nederland gezien. Elk moment kon het mannetje dus zijn vertrouwde nest op komen zoeken.

De visarend is in rap tempo onderweg naar de Biesbosch en de webcam staat er alweer klaar voor

The eagle has landed

,,The eagle has landed’’, zegt hij enthousiast. ,,Een dag eerder dan vorig jaar.’’ Onderzoek moet nog uitwijzen of het inderdaad om hetzelfde mannetje gaat als afgelopen jaren. Het grote wachten is nu op het vrouwtje, dat meestal een dag of vijf later arriveert. Vorig jaar werden vogelliefhebbers getrakteerd op webcambeelden die lieten zien hoe het mannetje zijn vrouwtje begroette en het hof maakte. Ook het uitkomen van de daarop volgende eieren werd geregistreerd.