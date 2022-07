Hitteplan moet ouderen comfortabel door hittegolf leiden

Zijn jullie voorbereid op een hittegolf?

,,Jazeker, we hebben een speciaal hitteplan dat in werking treedt bij een hittegolf. Officieel gaat dit gelden als het RIVM een hittegolf aankondigt, maar onze medewerkers gaan met het hitteplan aan de slag zo gauw ze dit nodig vinden. De warmte binnen is bijvoorbeeld per locatie weer anders. Bij perioden van aanhoudende hitte voeren we maatregelen uit op het gebied van vochtinname, persoonlijke verzorging en ook ventilatie om risico’s voor onze bewoners en cliënten te voorkomen.”