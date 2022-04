Hoe Herwijnen op 30 april 75 jaar bevrijding herdenkt: ‘Zolang er muziek klinkt, is er hoop’

Theatrale WOII oorlogswan­de­ling speelt in op actuali­teit: ‘We willen de Leerdam­mers laten zien wat een oorlog met een stad doet’

Veel namen op het oorlogsmonument aan de Stationsweg in Leerdam hebben een eerbetoon gekregen door de theatrale productie ‘Erich und Du’ in vijf afleveringen, in evenzoveel jaren. Regisseurs Mirjam Gosselink en Tjoerd Zweije hebben onder de paraplu van Stichting VerzameLinge heel wat tijd en energie gestoken in het traceren en interviewen van nabestaanden.

