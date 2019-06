Hoe Michelle (21) het van een rolstoel naar een NK Powerliften schopte

Fietser van vlucht­strook A15 geplukt: ‘Er was geen fietspad’

21 juni Wat doe je als het fietspad ophoudt en je toch nog een stukje rechtdoor moet? Dan rijd je toch gewoon verder over de vluchtstrook. Dat moet de fietser die vrijdagochtend van de A15 is geplukt hebben gedacht. ,,Er was geen fietspad, meneer’’, vertelde de man aan de politie.