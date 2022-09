Hoera! Baby Noémy kwam als duizendste kind ter wereld in het Beatrix geboorte- en kindcentrum

Een kijkje achter de schermen bij het spiksplin­ter­nieu­we Beatrix geboorte- en kindcen­trum in Gorinchem

De zorg voor moeder en kind, samen op één plek. Met de opening van het nieuwe geboorte- en kindcentrum in het Gorcumse Beatrixziekenhuis ging een wens van patiënten én zorgpersoneel in vervulling. AD Rivierenland kreeg een rondleiding over de spiksplinternieuwe afdeling. ,,Elke verloskamer heeft een eigen ontspanbad. Fijn, toch?’’

