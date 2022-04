Hoera! De Gorcumse Meta Smid-Exalto viert haar 102de verjaardag

Honderd én twee kaarsjes mag ze uitblazen op haar verjaardagstaart, Meta Smid uit Gorinchem vierde vrijdag een bescheiden feestje met familie en vrienden. ,,Mijn schoondochter heeft alles georganiseerd, want mijn gezondheid is het laatste half jaar wat minder geworden.’’

Ze werd geboren in Dalem en trouwde in 1944 met Jan Smid, haar overbuurjongen. Hij overleed op 82-jarige leeftijd. ,,Door de oorlog hadden we wel negen jaar verkering.’’

Sinds ze een eeuw oud is, krijgt ze de vraag regelmatig gesteld: ,,Hoe is het u gelukt om zo oud te worden? Mijn antwoord is dat ik dat eigenlijk niet weet.’’ Burgemeester Reinie Melissant stelde die vraag ook toen ze twee jaar geleden in een hoogwerker langs kwam.

‘Lekker eten, maar niet te veel’

Ze leidde een rustig leven, waarin alles met mate was. ,,Dus lekker eten, maar niet te veel. Zelfs toen de kinderen het huis uit waren, stond ik soms lang in de keuken. Als ze er lucht van kregen dat ik een bamischotel maakte of een visje bakte, dan kwamen ze graag langs.’’

De Gorcumse geniet van uitjes met haar nicht Han, die sinds een paar jaar bij haar in de buurt woont. ,,Het liefste ga ik elke dag naar buiten, daar knap ik zo van op. Helaas lukt dat niet, omdat ik onlangs gevallen ben. Ik leer nu om een elektrische rolstoel te besturen.’’

Volledig scherm Twee jaar geleden, toen Meta Smid-Exalto honderd jaar werd, kwam burgemeester Reinie Melissant haar feliciteren vanuit een hoogwerker. © Cor de Kock

