Hoera! Geertje uit Gorinchem viert vandaag haar 114de verjaardag

Meeste voertuig­dief­stal­len van regio in Vijfheeren­lan­den

18 juli In Vijfheerenlanden zijn in deze regio de meeste voertuigen gestolen in het eerste halfjaar van 2019. Het gaat in de Utrechtse gemeente om in totaal zestien voertuigdiefstallen. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV).