Hoge brandstofprijzen of niet, deze mannen scheuren met de tropische temperaturen lekker over de Lek

25 bekeurin­gen in de Biesbosch voor wangedrag en dat zijn er meer dan bij de vorige actie

Veel te snel over het water, vissen met levend aas en troep achterlaten in de natuur. Staatsbosbeheer heeft tijdens een grote controleactie voor deze en andere vergrijpen 25 bekeuringen uitgeschreven. Dat zijn er tien meer dan tijdens de laatste grote actie in mei.

13 juni