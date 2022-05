Hoofdriolering Altena breekt en daarom voeren vrachtwagens het afvalwater af

,,Bij zware regenval bestaat nu de kans dat overstorten overlopen en dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. Daarom laten we tankauto's rijden’’, zegt Jelmer Krom, woordvoerder Waterschap Rivierenland.

De breuk werd woensdag door het waterschap zelf ontdekt. ,,In onze centrale regiekamer monitoren we onder meer de afvoer van rioolwater. De gegevens veranderden ineens, wat duidde op een breuk nabij de Almkerkseweg in Woudrichem. We zijn begonnen met de reparatie, maar het is moeilijk te zeggen wanneer deze klaar is.’’