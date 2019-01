Hoogleraren: 'Merwedebrug op haar na ingestort'

Dat doen zij na bestudering van een rapport van organisatieadviesbureau Berenschot dat de gang van zaken onderzocht rond het afsluiten van de Merwedebrug in 2016. De Merwedebrug, die in oktober 2016 plotseling werd afgesloten voor vrachtverkeer vanwege ‘haarscheurtjes’ blijkt op dat moment nog een ‘restlevensduur van 6 dagen’ te hebben.

De brug bij Gorinchem werd in oktober 2016 in eerste instantie afgesloten voor zwaar vrachtverkeer na de ontdekking van haarscheurtjes in de stalen draagbalken. Enkele dagen later moest al het vrachtverkeer zwaarder dan 3,5 ton omrijden. De brug werd uiteindelijk twee maanden later weer opengesteld.